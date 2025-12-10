SEP anuncia nuevos bachilleratos tecnológicos en 10 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México confirmó este miércoles la instalación de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en distintos municipios del estado, incluidos Uruapan, Zitácuaro y Morelia, donde se registra una alta demanda de espacios educativos para jóvenes de nivel medio superior.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que estos nuevos planteles se ubicarán en zonas con mayor concentración de jóvenes y donde se han identificado carencias de oferta educativa.

“Ya se definieron los lugares donde van a estar los 10 nuevos bachilleratos tecnológicos: Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro”, precisó.