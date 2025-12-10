SEP anuncia nuevos bachilleratos tecnológicos en 10 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México confirmó este miércoles la instalación de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en distintos municipios del estado, incluidos Uruapan, Zitácuaro y Morelia, donde se registra una alta demanda de espacios educativos para jóvenes de nivel medio superior.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que estos nuevos planteles se ubicarán en zonas con mayor concentración de jóvenes y donde se han identificado carencias de oferta educativa.
“Ya se definieron los lugares donde van a estar los 10 nuevos bachilleratos tecnológicos: Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro”, precisó.
La decisión se basó en estadísticas de matrícula, saturación de planteles existentes y necesidades de conectividad regional. Morelia, por ejemplo, concentra miles de estudiantes provenientes de municipios cercanos, lo que incrementa la presión sobre las instituciones educativas. En tanto, Uruapan y Zitácuaro han enfrentado retos por falta de infraestructura educativa ante el crecimiento poblacional.
Con esta medida, se busca reducir la deserción escolar, facilitar el acceso a la educación media superior y contribuir al objetivo central del Plan Michoacán: reconstruir el tejido social desde las oportunidades.
Además de estos nuevos bachilleratos, el titular de la SEP informó que:
– 20 planteles actuales serán ampliados en municipios aún no especificados.
– Se instalarán 35 ciberbachilleratos en comunidades rurales y 25 en zonas urbanas, con aulas de cómputo, conectividad, deporte y actividades culturales.
– El gobierno federal mantiene la meta de crear 50 mil nuevos espacios en educación superior, como parte de una estrategia educativa integral.
Durante su participación, Mario Delgado destacó la importancia de acercar oportunidades educativas a las juventudes michoacanas:
“Queremos que nadie deje de estudiar por falta de espacio, de transporte o de conectividad. La presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo su compromiso con Michoacán”, afirmó.
Estas acciones se enmarcan en uno de los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia busca atender no solo la seguridad, sino también la justicia social y las causas estructurales de la violencia, entre ellas el abandono escolar y la falta de oportunidades.
rmr