SEE suspende pago de quincena por toma de oficinas administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que no habrá pago de la primera quincena de octubre a los trabajadores, debido a la falta de condiciones y la toma que mantiene la Delegación D-III-6 Democrática en oficinas centrales y alternas de la dependencia, principalmente el área administrativa.
A través de la circular número 11/2025, de la Subsecretaría de Administración, a cargo de Patricia Flores Anguiano, dice a la letra:
"[...] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 17 y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, se informa que, derivado de la toma de las instalaciones centrales de esta dependencia, y toda vez que dicha ocupación impide el funcionamiento regular de las áreas administrativas, se comunica al público en general, así como a las y los trabajadores de la institución, que quedan suspendidos todos los trámites administrativos, procesales y de pago hasta que las oficinas sean liberadas y se restablezcan las condiciones necesarias para su operación [...]".
Uno de los trámites que este mes se está realizando es la jubilación de trabajadores, que, si bien las autoridades estatales comentaron que también se puede hacer de forma digital, muchos docentes optan por acudir a las oficinas centrales, ya sea para tramitar documentos que requieren para el procedimiento y/o empezar el ya comentado.
Es de mencionar que integrantes de la Delegación D-III-6 Democrática mantienen la toma de oficinas centrales y alternas de la dependencia estatal por presuntas violaciones laborales e irregularidades por parte de funcionarios.
