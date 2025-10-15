SEE suspende pago de quincena por toma de oficinas administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que no habrá pago de la primera quincena de octubre a los trabajadores, debido a la falta de condiciones y la toma que mantiene la Delegación D-III-6 Democrática en oficinas centrales y alternas de la dependencia, principalmente el área administrativa.

A través de la circular número 11/2025, de la Subsecretaría de Administración, a cargo de Patricia Flores Anguiano, dice a la letra:

"[...] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 17 y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, se informa que, derivado de la toma de las instalaciones centrales de esta dependencia, y toda vez que dicha ocupación impide el funcionamiento regular de las áreas administrativas, se comunica al público en general, así como a las y los trabajadores de la institución, que quedan suspendidos todos los trámites administrativos, procesales y de pago hasta que las oficinas sean liberadas y se restablezcan las condiciones necesarias para su operación [...]".