SEE sancionará a escuelas que impartan clases presenciales en nivel inicial y preescolar

Pese a que algunas escuelas del sector privado iniciaron el ciclo escolar de manera presencial aun y cuando la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) no autorizó en agosto el regreso a las aulas para nivel básico, en la dependencia no hay registro de quejas o denuncias ciudadanas al respecto.

A diez días de que las actividades escolares comenzaron para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la SEE carece de escritos donde los padres de familia manifiesten incumplimiento a las medidas sanitarias y obligatoriedad para que sus hijos asistan a los centros educativos.

No obstante, la dependencia estatal confirmó que de evidenciarse esa situación se procederá con sanciones administrativas para las instituciones que incurran en los procedimientos toda vez que fue hasta este miércoles cuando las autoridades determinaron abrir las escuelas primarias y secundarias a partir del próximo 20 de septiembre.

Por lo tanto, educación inicial y preescolar deben mantener la formación a la distancia hasta nuevo aviso según emitió por oficio la Secretaría de Educación en el Estado el pasado 8 de septiembre.

En Michoacán son 12 mil 474 escuelas de nivel básico incorporadas a la SEP, de las cuales 11 mil 243 pertenecen al sector público y mil 231 al sector privado. De dicho universo se desglosan 540 de educación inicial; 4 mil 468 de preescolar; 5 mil 331 de primaria y mil 960 de secundaria tanto públicas como particulares.

AC