SEE pide estar alertas ante síntomas del sarampión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir brotes de sarampión en la comunidad escolar, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) recomienda mantenerse alerta ante los síntomas del sarampión, además de contar con un esquema de vacunación completo.

A través de una tarjeta informativa, la SEE destacó a MiMorelia.com que padres de familia y/o tutores aseguren que los estudiantes cuenten con la dosis de la vacuna triple viral (SRP), esto con el objetivo de prevenir contagios dentro de los planteles educativos.

Por ende, también se recomienda mantener vigilancia ante posibles síntomas como fiebre alta, tos o manchas rojizas en la piel, y, en caso de detectarlos, es indispensable evitar que el menor asista a clases y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

Para concluir, la dependencia estatal resalta que mantiene coordinación con el sector salud, encargado de recopilar los registros de cualquier brote para tomar acciones necesarias en favor de la comunidad educativa.

mrh