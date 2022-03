SEE informa sobre sanciones para quienes ejerzan actos de violencia infantil

Michoacán, (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación del estado de Michoacán, Yarabí Ávila, exhorta a todos los trabajadores de la educación, tanto del sector público como del privado a detectar y atender oportunamente los posibles casos de violencia sexual, física o psicológica, que puedan surgir en sus instituciones.

A través de un un video compartido en las redes de la titular Secretaría de Educación del estado (SEE), pidió a todas las personas que se unan a la campaña para luchar contra la violencia infantil en cualquiera de las formas en que se presente.

Aseguró que la SEE no será permisiva frente a este tipo de delitos que marcan la vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que en ese sentido se emitió una circular respecto a este sensible tema, que contiene las sanciones de las que serán acreedoras todas las personas que cometan algún acto de violencia de este tipo y también para quienes sean cómplices.

Algunas de las sanciones que se mencionan son las siguientes: