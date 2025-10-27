SEE entregará más de 3 mil cambios laborales a docentes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó este lunes que comenzarán con la entrega de 3 mil cambios de trabajo en Michoacán, tras el decreto firmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en junio pasado.

En rueda de prensa, la funcionaria dijo que más de 3 mil maestras y maestros tendrán su reubicación para estar más cerca de sus hogares, pues algunos y algunas docentes tienen que trasladarse a otros municipios o comunidades para realizar su labor.

Cabe mencionar que estos cambios toman en cuenta sobre todo la antigüedad de cada maestro o maestra; es la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm) la plataforma que permite realizar este procedimiento, ya que anteriormente se hacía por parte de los sindicatos de manera ilegal.

"Usicamm permite que vayamos ordenando. ¿Cómo se hace? La Subsecretaría de Educación Básica analiza la matrícula, la Usicamm revisa el caso, el área de gestión y nóminas, y se manda a la SEP y Hacienda", dijo Gabriela Molina.

La funcionaria reiteró que anteriormente los sindicatos magisteriales hacían esos cambios de manera irregular; sin embargo, apuntó que son procedimientos complejos que solo la federación permite entregar. En total, serán 3 mil 178 docentes beneficiados, principalmente de telesecundaria.

