SEE entrega primeros títulos electrónicos en la UVAQ

El Mtro. José Antonio Herrera Jiménez, Rector de la UVAQ, comentó: “Nosotros como Universidad Vasco de Quiroga estamos muy honrados de que nos visite la Secretaria de Educación, y también estamos celebrando el que podamos testimoniar la entrega del primer título electrónico a la primera persona, la primera mujer que lo recibe, y estamos muy honrados de que sea la UVAQ la que inicia con esta dinámica; agradecemos mucho a las autoridades de nuestro Estado”.

La Mtra. Patricia Flores, Coordinadora de Planeación y Evaluación Educativa en la SEE, explicó que hay más de 700 títulos digitales por entregar a jóvenes de diversas instituciones, quienes podrán tramitar su cédula federal, por lo que pidió a los egresados acercarse a la SEE para avanzar en el gobierno digital y en la educación, “que es una tarea de todos”.

Junto con Erika Segundo, César Salamanca y Bryan Flores, fueron los primeros jóvenes en recibir sus documentos electrónicos en el acto protocolario en la UVAQ, donde inició la entrega de este documento, de manera general. Este importante paso se da gracias al proyecto de Gobierno Digital que coordina la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, informaron autoridades de la SEE.

Al evento también asistieron el Mtro. Nicolás Zalapa, Secretario Particular de la SEE; Mtra. Susana García, Secretaria Académica de la UVAQ; Lic. David Ochoa, Director de Profesiones; Mtra. Lydia Nava, Secretaria Administrativa de la UVAQ Santa María; Lic. Salvador Casas, Director de Incorporación Control y Certificación; Lic. Abner Albarrán, Jefe de Control Escolar de la SEE, además de estudiantes, profesores y directivos de la UVAQ.