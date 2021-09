SEE denunciará a normalistas que causaron daños a instalaciones

Al respecto, la SEE advierte a las y los jóvenes normalistas involucrados en dichos actos vandálicos, que mientras no tramiten su Carta de No Antecedentes Penales ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), no podrán ser contratados en el sistema educativo del Estado.

En ese sentido, se notifica que para que la Secretaría de Educación proceda a retirar la denuncia penal en contra de las y los presuntos responsables de estos hechos, se les exigirá que pinten y reparen los daños causados en propiedad ajena, de no ser así el caso, se entregará como parte de los asuntos relevantes a la próxima administración educativa estatal.