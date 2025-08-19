SEE da a conocer la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2025-2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pensada en generar un menor gasto familiar para el regreso a clases, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2025-2026, la cual se puede consultar completa en la página web oficial de la dependencia: https://see.michoacan.gob.mx/.

En conferencia de prensa, la secretaria mencionó que en esta lista se incluyen artículos básicos como cuadernos, lápices, bolígrafos, goma, sacapuntas, tijeras y pegamentos, que son algunos de los requeridos para cada programa escolar.

Recomendó a los padres de familia adquirir lo esencial, evitar gastos innecesarios y revisar los útiles del ciclo anterior para identificar los que se encuentran en buen estado para reutilizarse.