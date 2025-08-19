SEE da a conocer la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2025-2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pensada en generar un menor gasto familiar para el regreso a clases, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2025-2026, la cual se puede consultar completa en la página web oficial de la dependencia: https://see.michoacan.gob.mx/.
En conferencia de prensa, la secretaria mencionó que en esta lista se incluyen artículos básicos como cuadernos, lápices, bolígrafos, goma, sacapuntas, tijeras y pegamentos, que son algunos de los requeridos para cada programa escolar.
Recomendó a los padres de familia adquirir lo esencial, evitar gastos innecesarios y revisar los útiles del ciclo anterior para identificar los que se encuentran en buen estado para reutilizarse.
Gabriela Molina subrayó que, si algún alumno no adquiere el material requerido, los directivos y docentes no deben negarle el acceso a clases, así como que no se le debe exigir más a los padres de familia y ser sensibles sobre este gasto, porque también es una época de reactivación económica de papelerías y tiendas locales.
Asimismo, recordó que la Procuraduría Federal del Consumidor compartió su estudio de calidad y precio en su revista del mes de agosto sobre 105 artículos comparativos en precios que también está disponible en línea en el link: https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/revista-del-consumidor, para evitar cualquier abuso y crear ahorros en las familias.
Por último, indicó que la lista de útiles sugerida se enviará en una circular a los directores y docentes de las escuelas.
rmr