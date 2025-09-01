Educación

SEE confía en que el 100% de las escuelas de Michoacán iniciaron actividades

A reserva del corte oficial, la secretaria Gabriela Molina Aguilar mencionó que incluso había confusión porque hoy era el Informe de Gobierno, pero se notificó previamente que no era día hábil.
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A reserva del corte oficial, la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, confía en que este lunes, con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, en Michoacán todas las escuelas tuvieron actividades.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal reconoció que, debido a que este lunes 1 de septiembre es el Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había confusión y especulación de que no habría clases. Pero, compartió, desde el día jueves se notificó a las escuelas que comenzaban las actividades de manera normal.

“Hoy fue un día… no había coincidido el arranque del ciclo escolar y el informe de la presidenta, por lo que se reforzará que el inicio de clases está al cien por ciento, todas las escuelas con actividad. Hubo mucha especulación de que se declaraba inhábil; desde el día jueves se notificó a través de circulares que este día es laboral normal”, explicó.

Insistió en que, a reserva de que se haga un corte oficial, se espera que en los 113 municipios comiencen con las clases este día, pero será a través de las once oficinas regionales de la SEE y de los padres de familia —que dan diferentes reportes en redes sociales— que se conocerán las actividades escolares.

Recordó que más de 54 mil maestros de educación básica iniciaron con actividades desde hace ocho días, con el proceso de los consejos técnicos.

