SEE atenderá robos en escuelas durante vacaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin especificar cuántos casos se han detectado, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) recibió los reportes de robo en los planteles educativos que se registraron durante el periodo vacacional, informó la titular, Gabriela Molina Aguilar.

Al ser cuestionada sobre la manifestación de padres de familia del Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, en el fraccionamiento Galaxia, en Tarímbaro, dijo que se tiene que apelar al criterio de cuidar los centros educativos y es un tema que compete a otras áreas.

Inclusive, comentó que se busca que “los amigos de lo ajeno” no se lleven las cosas, por lo que priorizó que, en estos momentos, se están recibiendo todos los reportes por parte de las y los directores, para que sean atendidos.

rmr