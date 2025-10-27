SEE alista licitación por 30 mdp para escuelas de Tierra Caliente y Costa

En entrevista, la funcionaria adelantó que se prioriza equipamiento en zonas con vulnerabilidad en materia educativa, en las regiones de Tierra Caliente y la Costa, donde las y los estudiantes carecen de conectividad.

La entrega forma parte de 250 computadoras que se suman a casi mil este año, tras 6 mil Chromebooks distribuidas en 2024 a Uruapan, Morelia y Zitácuaro. Ahora, el enfoque será en municipios de la Tierra Caliente como Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, y la región Costa.

"Entregamos en agradecimiento a todos los maestros y maestras que participaron en este ejercicio de aprendizajes una computadora, para que sea un aliciente y una manera de agradecer todo el trabajo que han realizado, porque muchas veces lo hacen en contextos que no es tan sencillo, y es una forma de agradecer todo este ejercicio, porque requiere más trabajo para ellos”, expresó.

Molina anunció licitaciones para concretar una inversión que incluye 10 millones de pesos para antenas de internet y 30 millones en tecnología total.

“En este trimestre vamos a trabajar intensamente con una visión de futuro, para que las escuelas tengan tecnología, tengan conectividad, y esperamos que en diciembre cerremos un gran año con equipamiento, material didáctico y atención sobre todas las escuelas que están en las zonas donde existen mayores condiciones de vulnerabilidad”, dijo.

rmr