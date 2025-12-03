Secretaría de Educación afirma que habrá sanciones económicas a aviadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cualquier maestro que sea detectado fuera de su centro de trabajo o reciba un sueldo sin laborar será sancionado económicamente, advirtió la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán (SEE).

Durante un evento de justicia laboral, en el que más de 500 trabajadores recibieron reubicaciones a nuevos centros de trabajo, la subsecretaria de Administración de la SEE, Patricia López, señaló que los denominados “aviadores” deberán devolver los recursos cobrados indebidamente, incluso con intereses.

“Les pedimos que confíen en la autoridad, es la que va a autorizar todo cambio. Fuera de eso, hay una irregularidad. Si la Auditoría Superior de la Federación los observa, tendrán que regresar todo el recurso que han ganado quincena tras quincena, con intereses. Luego nos buscan para pedir ayuda y no podemos hacer nada porque se cambiaron fuera de la ley”, puntualizó.