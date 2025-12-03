Secretaría de Educación afirma que habrá sanciones económicas a aviadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cualquier maestro que sea detectado fuera de su centro de trabajo o reciba un sueldo sin laborar será sancionado económicamente, advirtió la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán (SEE).
Durante un evento de justicia laboral, en el que más de 500 trabajadores recibieron reubicaciones a nuevos centros de trabajo, la subsecretaria de Administración de la SEE, Patricia López, señaló que los denominados “aviadores” deberán devolver los recursos cobrados indebidamente, incluso con intereses.
“Les pedimos que confíen en la autoridad, es la que va a autorizar todo cambio. Fuera de eso, hay una irregularidad. Si la Auditoría Superior de la Federación los observa, tendrán que regresar todo el recurso que han ganado quincena tras quincena, con intereses. Luego nos buscan para pedir ayuda y no podemos hacer nada porque se cambiaron fuera de la ley”, puntualizó.
Agregó que, gracias al modelo de gobierno digital, todos los trámites ahora se realizan de forma virtual, con firmas digitales por parte de los funcionarios, eliminando así el uso excesivo de papel y los procesos irregulares.
Por su parte, la titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, destacó que en los últimos 15 días se han procesado más de 3 mil trámites relacionados con reubicaciones de pago y formatos únicos de personal. Además, suman 29 mil trámites de justicia laboral en los últimos dos años.
“Esto significa que uno de cada tres maestros y trabajadores administrativos recibe un documento que, por indolencia en tiempos pasados, no se había concluido. Hoy tenemos un sistema que permite ordenar las plantillas”, concluyó.
