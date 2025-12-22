Secretaría de Educación afirma avances del 80% en recuperación de rectoría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cinco años del pico de estragos que causó el Covid-19 y las constantes manifestaciones sindicales que sacudieron al sector educativo en Michoacán, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que han recuperado el 80 por ciento de la rectoría en dicha área.

La funcionaria recordó que la pasada administración dejó un desorden educativo complicado, pues no se tenía información clara de la nómina, control escolar, claves de escuelas, además del paro de labores por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que por 100 días tomaron las vías del tren para exigir respuesta a sus demandas.

"El primer objetivo era recuperar la rectoría de la educación. Las capacidades institucionales del Estado mexicano se ejercen a través de la ley, transparencia y orden. No mandan, ni se le entrega nada a nadie que no sea la autoridad educativa y con transparencia", dijo.

Molina Aguilar, que lleva tres años al frente de la SEE tras la salida de Yarabí Ávila González, actual rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), refirió que al recuperar la rectoría de la educación los llevó a construir una relación distinta con los sindicatos, mismos que durante los últimos mil días también se han manifestado por diversas situaciones.

La secretaria detalló que la dependencia trabajó para conocer la dimensión del problema: cuántos centros de trabajo eran, cuántas claves duplicadas había, a cuántas escuelas les arribaron las claves. Por ejemplo, la de Villas del Pedregal, cuyos padres de familia se manifestaron hace un par de semanas para que continúe operando el lugar; no obstante, la SEE apuntó que estaba laborando de forma irregular.

"Hoy sabemos quiénes son, dónde están, quiénes son y puedo decir con claridad que hemos avanzado en un 80 por ciento y nos falta un 20, pero trabajamos en ello", agregó.

Reiteró que la fragilidad por la que atravesó el sector educativo en años anteriores los obligó a replantear las estrategias para recuperar todo, y apuntó que una de esas fue la implementación del pago con tarjeta, la digitalización de varios trámites y ahora, según adelantó, habrá un expediente digital por alumno.

