Sección XVIII de la CNTE alista toma de primarias y supervisiones en Michoacán para este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron tomar medidas para presionar al gobierno estatal de dar solución a sus demandas.

Luego de una asamblea se acordó fortalecer el plantón en la CDMX, así como una "persecución al gobernador (Alfredo Ramírez), secretario de Gobierno (Carlos Torres Piña) y secretaria de Educación (Yarabí Ávila)".

En un oficio público señalan también que planean la toma del nivel primaria así como de supervisiones y jefaturas de sector.

De igual manera planear una recolección de víveres y colocar mantas, lonas o cartulinas de apoyo a la movilización y la denuncia contra el gobierno estatal.

"Actividad intensiva de 24 horas, 10 de junio de 2022, con concentración masiva estatal, sincronizada con la movilización en CDMX", señala el documento.

La Coordinación general de la Sección XVIII señala que las respuestas de la autoridad estatal, dentro de los planteamientos hechos por esa organización en la mes tripartita, están lejos de ser satisfactorios.

"Muestran que no están en concordacncia con la federación, por lo que no hay avances en la resolución de la problemática educativa, debido a que no se ha conseguido establecer las rutas de trabajo necesarias para ese fin".