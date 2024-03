Se necesitan objetivos claros para alcanzar el éxito de un proyecto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables y realistas es fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto, explicó Sheila Montaño, especialista en comunicación organizacional.

"Sin un plan no hay proyecto, por ejemplo una investigación bueno, qué impacto va a tener, a quién le va a beneficiar, cuánto va a costar, cómo la vas a hacer del conocimiento; si yo no tengo claro que quiero alcanzar, cualquier cosa puede suceder; como Alicia en el País de las Maravillas, pero si tú tienes claro qué tienes o quieres avanzar, vas a ubicarte qué tengo, qué necesito, y tener, en este caso, nueva información, porque si me quedo únicamente en el momento de mi proyecto, no me anticipo al cambio", explicó la especialista en comunicación.