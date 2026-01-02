Se impuso récord en la 12 edición de la Carrera Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El crecimiento en el ámbito deportivo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha sido notorio durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, ejemplo de ello fue la 12 edición de la Carrera Nicolaita, en la que se impuso récord de participantes con mas de mil 450 corredoras y corredores.

"Esta justa se ha convertido en un ícono y no sólo dentro de las actividades deportivas de la institución sino de la ciudad, es una de las tres mejores carreras que hay en el año y creo que la sociedad tanto en Morelia y en Michoacán la han valorado así", comentó Gustavo Farías, director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.