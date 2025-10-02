Se fortalece la gestión administrativa en la educación indígena: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, entregó equipos de cómputo a jefes de sector y supervisores de educación indígena, con el objetivo de optimizar sus espacios de trabajo administrativo y fortalecer la operación en sus zonas escolares. Esta acción busca dotar de herramientas a los líderes educativos, cuya labor exige precisión y eficiencia en la gestión diaria de un sector vital para el estado.

La titular de la dependencia destacó que esta inversión es un paso práctico y necesario que impacta directamente en la capacidad de gestión de los supervisores y jefes de sector. Señaló que estas computadoras permitirán una mayor eficiencia en los procesos administrativos, el control de datos y la comunicación, elementos cruciales para el servicio educativo que lideran en sus comunidades.