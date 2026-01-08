Se amplía registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, anunció la extensión del registro para la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en sus tres primeras sedes de Michoacán. Los interesados tienen todo el mes de enero para inscribirse, facilitando así el acceso a la formación profesional a los jóvenes. Esta medida fortalece el vínculo entre la institución y el desarrollo de las comunidades locales.

La coordinación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación con el Gobierno federal ha consolidado esta opción para que más jóvenes tengan acceso a su formación universitaria. La respuesta ciudadana ha sido positiva, lo que motivó la decisión de mantener abierta la convocatoria. El objetivo es evitar que los aspirantes queden fuera por falta de tiempo administrativo.