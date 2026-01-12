SCOP iniciará segunda etapa de la secundaria "Ifigenia Martínez" en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, durante la bienvenida a la comunidad educativa en la Secundaria Técnica 168 "Ifigenia Martínez" en Villas del Pedregal, después del período vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán adelantó que iniciarán con la segunda etapa de construcción de este plantel.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, indicó que continuarán con la ampliación del complejo educativo y que en la Secundaria Ifigenia Martínez iniciarán con la segunda etapa, que constará de dos canchas de fútbol siete de las mismas dimensiones de la FIFA, un área administrativa, un taller de electrónica, tecnología, de comunicación virtual, administración contable, así como un laboratorio de ciencias, entre otros.

En esta zona ya se cuenta con un preescolar, una primaria, secundaria e Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), lo que facilita y acerca este derecho a la población de uno de los fraccionamientos más grandes de América Latina y que se ubica en la ciudad de Morelia.

Alrededor de un millón de estudiantes regresan a clases

Alrededor de un millón de estudiantes de nivel básico regresaron este lunes a clases tras la temporada vacacional decembrina, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, durante el evento de bienvenida en el complejo educativo de Villas del Pedregal.

Desde la Secundaria Técnica 168, la funcionaria comentó que, en total, son 936 mil los alumnos y alumnas que regresan a las aulas para este inicio de año, que comenzarán con sus actividades en poco más de 11 mil 500 escuelas en todo el territorio michoacano.