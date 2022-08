Salida de Delfina Gómez de la SEP no detiene proceso de federalización de la nómina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La salida de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, no detiene los avances en los trámites y gestiones que llevan a cabo la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y el gobierno federal respecto a la federalización de la nómina, señaló Gustavo Valenzuela, director de Personal y Nómina de la SEE.

En entrevista con Mario Hernández, para Fórmula Noticias Michoacán, el funcionario señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido quien ha encausado el tema, además de que para el gobernador Alfredo Ramírez, también es un tema de prioridad.

"De manera institucional, nosotros (SEE) mantenemos comunicación y continuamos con las gestiones. Lo primero que hay que hacer es y es en lo que estamos preocupados es en la regularización de todos los trámites administrativos y de todos los componentes de incidencias que puede contener la nómina educativa en el estado", señaló Valenzuela en el noticiario que se transmite de lunes a viernes de 15:30 a 17:00 horas a través del 105.1.

El director señaló que la "tarjetización", como se le conoce al cambio en la forma de pago a los maestros va al 75 por ciento aproximadamente. Ya que dicho porcentaje ya cuenta con una tarjeta, es decir, que han sido bancarizados, por lo que ya son nominahabientes.

"Este avance es uno de los más importantes y relevantes que hay respecto a la federalización", dijo y mencionó que entre los otros aspectos prioritarios están que de manera directa se atiende lo que indica la Ley de Coordinación Fiscal, que indica que la nómina debe ser pagada a través de dispersión electrónica.

Indicó que lo anterior es parte de lo que se tiene que regularizar para dar pie al tema de la federalización. Del 1 de octubre a la segunda quincena de julio hay poco más de 6 mil trabajadores tarjetizados, enfatizó.

Gustavo Valenzuela añadió que respecto a las protestas de algunos sindicalizados que están en desacuerdo con la bancarización de la nómina, la SEE no encuentra sustento jurídico, normativo o de afectación al trabajador, por lo que seguirán proponiendo alternativas a los trabajadores.

Señaló que en el primer trimestre de 2023 esperan contar con un avance significativo para determinar la federalización de la nómina, ello dependerá de otros factores, por lo que hacen un llamado a que los trabajadores de Educación en el Estado trabajen juntos.

AC