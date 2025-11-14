Rompe el silencio: charla en la UMSNH contra la violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Coordinación del Departamento de Idiomas y el Centro de Apoyo Didáctico de Idiomas (CADI), invita a la comunidad universitaria a participar en una charla reflexiva y formativa.

La actividad será impartida por la psicóloga Leslie Valle Villalobos y se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas, en el patio central del Edificio A-1 en Ciudad Universitaria.

Este encuentro tiene como propósito fomentar la conciencia, el diálogo y la participación activa en torno a la prevención de la violencia de género, un problema que sigue presente en diferentes ámbitos sociales, incluidos los espacios educativos.

"Tu presencia suma a la construcción de una comunidad más segura y consciente", enfatizan los organizadores del evento.