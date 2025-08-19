Resultados de examen de admisión a la UMSNH reflejan el esfuerzo académico de aspirantes: Secretario Académico

De igual forma, apuntó que se generaron las condiciones para que madres, padres y familiares de los jóvenes tuvieran un espacio para esperar a los estudiantes de manera cómoda.

Enfatizó que, los resultados se entregan a través de un proceso de certificación de calificación en donde intervienen diferentes áreas de la UMSNH. “Bienvenidos a todas y todos los aspirantes que el día de hoy serán aceptados en los programas que fueron ofertados y pedirles que atiendan las indicaciones para realizar sus procesos de inscripción y que se puedan incorporar a los diferentes programas de estudio”, sostuvo.

En su turno, la directora de la escuela preparatoria “Isaac Arriaga”, Martha Esperanza Gil Cedeño, apuntó que todo el proceso se ha realizado con legalidad y transparencia, en tanto, a las y los jóvenes que formarán parte de la comunidad nicolaita les manifestó que: “tengan la confianza plena de que si están aquí, es porque son merecedores de un espacio en nuestra Máxima Casa de Estudios”.