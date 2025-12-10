Resalta SEP beneficio de beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes foráneos en Morelia; registro abre el 15 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer avances en la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación superior en Michoacán para facilitar su traslado a los centros escolares.
El titular de la SEP, Mario Delgado, informó en conferencia de prensa que este programa beneficiará directamente a una matrícula de 80 mil 972 jóvenes que estudian en 85 instituciones públicas de nivel superior en el estado.
El monto de la beca Gertrudis Bocanegra es de $1,900 pesos y será entregado de manera bimestral (cada dos meses) a los estudiantes beneficiarios.
“Tal como nos comprometimos, el 24 de noviembre pasado iniciaron las asambleas en las instituciones de educación superior para informar sobre la beca Gertrudis Bocanegra, que es un apoyo para el transporte público”, señaló el funcionario.
Hasta el momento se han realizado asambleas informativas en 79 instituciones, con la asistencia de 74 mil 650 estudiantes, quienes ya conocen el proceso para acceder a la beca.
Delgado destacó el impacto que tendrá el apoyo especialmente en municipios como Morelia, donde un alto porcentaje del estudiantado proviene de otras regiones.
“Estuvimos en el arranque en la Universidad Tecnológica de Morelia y ahí la importancia del apoyo que está dando la presidenta. Le preguntamos a los jóvenes: a ver, ¿ustedes de aquí cuántos son de Morelia, cuántos vienen de fuera? Aproximadamente el 60 por ciento venía de afuera, de municipios alrededor de Morelia, algunos incluso de más lejos, lo cual va a cambiar y les va a ayudar muchísimo la beca para seguir estudiando”, afirmó.
La beca consiste en un apoyo bimestral de mil 900 pesos para cubrir gastos de transporte. El registro se abrirá del 15 al 21 de diciembre de 2025 a través de una plataforma en línea, y la entrega de tarjetas bancarias comenzará en enero de 2026.
Este programa forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla acciones integrales en educación, seguridad y desarrollo social para atender las causas estructurales de la violencia en el estado.
Además de la beca, el plan educativo incluye la instalación de nuevos bachilleratos tecnológicos, ampliación de planteles existentes y la creación de ciberbachilleratos en zonas rurales y urbanas. La estrategia busca garantizar el acceso y permanencia de más jóvenes en el sistema educativo.
Con este tipo de apoyos, el gobierno federal busca que la situación económica y las distancias geográficas no sean un impedimento para que los jóvenes de Michoacán puedan continuar sus estudios.
