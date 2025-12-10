Resalta SEP beneficio de beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes foráneos en Morelia; registro abre el 15 de diciembre

Delgado destacó el impacto que tendrá el apoyo especialmente en municipios como Morelia, donde un alto porcentaje del estudiantado proviene de otras regiones.

“Estuvimos en el arranque en la Universidad Tecnológica de Morelia y ahí la importancia del apoyo que está dando la presidenta. Le preguntamos a los jóvenes: a ver, ¿ustedes de aquí cuántos son de Morelia, cuántos vienen de fuera? Aproximadamente el 60 por ciento venía de afuera, de municipios alrededor de Morelia, algunos incluso de más lejos, lo cual va a cambiar y les va a ayudar muchísimo la beca para seguir estudiando”, afirmó.

La beca consiste en un apoyo bimestral de mil 900 pesos para cubrir gastos de transporte. El registro se abrirá del 15 al 21 de diciembre de 2025 a través de una plataforma en línea, y la entrega de tarjetas bancarias comenzará en enero de 2026.