Representar a los grupos de manera auténtica garantiza la inclusión en la mercadotecnia: especialista 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A propósito de su conferencia “El poder de la inclusión en la mercadotecnia”, Jeannette Ruiz, Directora del Grupo Global de Innovación Local y Cultural en Estee Lauder, comentó que hablar de inclusión implica comprender que el respeto a la diversidad es una pieza fundamental para convivir en sociedad.

“Si hablamos de inclusión su par sería diversidad, tenemos que permitirnos pertenecer a todos y ver cómo podemos convivir todos aceptándonos y respetándose con nuestras diferencias”, mencionó la especialista en mercadotecnia.

En entrevista para la UVAQ, Jeannette Ruiz señaló que en la mercadotecnia, como en otras áreas, lo más importante es acercarse al grupo que se busca representar para evitar lo que se conoce como “inclusión forzada”.

“El tema de la inclusión forzada viene más por la manera como se está proyectando a grupos que normalmente no se veían incluidos en la comunicación. Muchos de estos grupos están siendo reflejados no como realmente son, porque el equipo de mercadotecnia o de estrategia no está yendo a la base de entender a estas comunidades y dejar que las comunidades por sí mismas quieran representarse; vamos a garantizar antes de hacer una comunicación, entender a quién estamos hablando y representar a esta persona, a estos grupos, de la forma correcta y auténtica”, destacó.