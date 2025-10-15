Renovación de la Rectoría de la UMSNH iniciará en 2026; en noviembre se estima tener quien asumirá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2027 se renovará la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que poco a poco se avanza con la autonomía y el presupuesto pleno que permitirá que la transición sea acorde a las necesidades de la Máxima Casa de Estudios y con la determinación de los propios nicolaitas, resaltó la rectora Yarabí Ávila González.

En entrevista colectiva, a pregunta expresa de MiMorelia.com, indicó que, si se respeta lo marcado en la Constitución en cuanto al presupuesto pleno para la Casa de Hidalgo, este será suficiente para cubrir las nóminas y prestaciones de los trabajadores, además de cumplir con varias acciones que se requieren para impulsar a la institución de educación media superior y superior de Michoacán.

Pero el reto en este momento —dijo— es pasar del sexto al quinto lugar en posición académica, toda vez que aseguró que es un trabajo que poco a poco se ha ido avanzando para que la Universidad Michoacana sea considerada de las mejores a nivel nacional.