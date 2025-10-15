Educación

Renovación de la Rectoría de la UMSNH iniciará en 2026; en noviembre se estima tener quien asumirá

La autonomía y presupuesto pleno vía reforma constitucional ha fortalecido a la Casa de Hidalgo, aseguró la rectora Yarabí Ávila González
Renovación de la Rectoría de la UMSNH iniciará en 2026; en noviembre se estima tener quien asumirá
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2027 se renovará la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que poco a poco se avanza con la autonomía y el presupuesto pleno que permitirá que la transición sea acorde a las necesidades de la Máxima Casa de Estudios y con la determinación de los propios nicolaitas, resaltó la rectora Yarabí Ávila González.

En entrevista colectiva, a pregunta expresa de MiMorelia.com, indicó que, si se respeta lo marcado en la Constitución en cuanto al presupuesto pleno para la Casa de Hidalgo, este será suficiente para cubrir las nóminas y prestaciones de los trabajadores, además de cumplir con varias acciones que se requieren para impulsar a la institución de educación media superior y superior de Michoacán.

Pero el reto en este momento —dijo— es pasar del sexto al quinto lugar en posición académica, toda vez que aseguró que es un trabajo que poco a poco se ha ido avanzando para que la Universidad Michoacana sea considerada de las mejores a nivel nacional.

Hoy, señaló, el trabajo continúa y, dentro del mismo, se espera la renovación de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, por lo que se prevé que el año entrante se vaya organizando la selección de la nueva o nuevo rector, toda vez que se busca que en noviembre ya haya la determinación final, votada por parte de los maestros, estudiantes y administrativos, y avalada por el Consejo Universitario; y así, en enero de 2027, se haga el cambio correspondiente.

"Hay muchas mujeres y hombres de gran impacto académico y reconocidos por su honestidad, compromiso y valores nicolaitas, pero en esta nueva tesitura y decisión, a través de la reforma constitucional, se debe tomar en cuenta la autonomía y presupuesto pleno, además de los votos de los sectores de maestros, estudiantes y administrativos"
agregó

En cuanto al cierre de este 2025, Ávila González comentó que no habrá necesidad de pedir una ampliación al presupuesto, toda vez que se tienen aseguradas las nóminas y prestaciones de los trabajadores.

RPO

Yarabí Ávila
UMSNH

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com