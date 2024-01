Reitera IEMSYSEM llamado a que instituciones educativas conformen su unidad de atención para cualquier tipo de violencia

Mariana Sosa señaló que Michoacán no tiene números alarmantes; sin embargo, reconoció la importancia de contar con estas unidades a fin de fomentar la denuncia y evitar que los casos queden en la impunidad.

"Número alarmantes como tal no existen, pero reconocemos que mucha de la labor que tenemos que hacer es incentivar a la confianza y a la denuncia en caso de que algo así suceda, porque muchas veces lo sabemos no sólo en este tema; la impunidad es algo que queda, porque no hay una denuncia porque no hay una información puntual de lo que está sucediendo”.

Finalmente, Sosa Olmeda agregó que es importante comenzar a incentivar la denuncia y confianza tanto de alumnos, como de profesores y personal administrativo para mejorar el clima organizacional, atender los casos que se vayan presentando y también obtener un mejor aprovechamiento en las instituciones educativas.

