Reitera gobernador llamado a normalistas para que realicen los procedimientos para plazas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla reiteró el llamado a los estudiantes normalistas para que realicen personalmente los procedimientos que se requieren para acceder a una plaza en la USICAMM, o que acepten el Código 99, porque las convocatorias son para egresados de escuelas normales públicas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal exhibió que por ejemplo en este año se han entregado mil 31 plazas o claves a normalistas, lo que representa el 72 por ciento, pero el resto no se ha podido completar porque los sindicatos no reportan las vacancias en las escuelas, para meter a los maestros eventuales, o tienen a estudiantes en movilizaciones o amenazados de que no acepten el código 99 y las plazas que se les dan.

Por ello, Ramírez Bedolla enfatizó que los jóvenes estudiantes deben hacer el procedimiento sin la intervención de los grupos sindicales, para así terminar con la corrupción que hay en el tema de las plazas educativas.

Advirtió que en esta administración estatal mantendrán las denuncias públicas de este tipo de irregularidades, porque los estudiantes normalistas regularmente son utilizados como “carne de cañón” de los sindicatos.

“Los movilizan agosto, septiembre y octubre, con el tema de ‘no te preocupes’, porque en diciembre te van a dar tu contrato y te van a pagar agosto, septiembre octubre, noviembre, es decir ‘becan’ la manifestación”, expuso.

El gobernador recalcó que no será posible pagar salarios retroactivos porque hay normalistas egresados que no aceptaron el contrato o no entregaron sus documentos para la asignación de plazas.

Aseveró que en el actual gobierno han mantenido el diálogo con los normalistas, incluso hay oferta del código 99, por un ciclo escolar y mientras realizan su procedimiento de USICAMM Federal, tienen que pasar el procedimiento en la ciudad de México, para evitar la compra venta de plazas o las plazas automáticas.

AC