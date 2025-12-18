Regularizará IEMSySEM uso de la IA en tesis, trabajos y proyectos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM) creó y aprobó el Protocolo para el Uso Ético y Adecuado de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, para implementarse en trabajos, proyectos y tesis, con el objetivo de que la IA únicamente sea una herramienta complementaria y no para realizar todo el trabajo.
El director de Educación Superior del instituto, Aldo de Jesús Lomelí Vega, informó que, en días pasados, la Junta Directiva de la dependencia presentó el proyecto, el cual fue autorizado por los integrantes, y se espera que, en próximas fechas, sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, a fin de regular el uso de la IA en diversos trabajos universitarios.
Y es que, para la directora General, Mariana Sosa Olmeda, la regulación de la inteligencia artificial no es frenar la innovación, sino construir espacios que permitan su uso en diversas ramas, pero como una herramienta complementaria que fortalezca los estudios de los jóvenes.
"Lo peor que pudiéramos hacer es abstenernos de la inteligencia artificial, porque llegó y eso es inevitable. Ya, en este escenario, ¿qué podemos hacer? Aprender a utilizarla de la mejor manera", resaltó.
Resaltó que las instituciones cuentan con plataformas donde se suben los trabajos y se revisan los textos de manera puntual para conocer si hay un porcentaje de plagio.
Por lo que comentó que, con la llegada de la inteligencia artificial, las instituciones se han actualizado para seguir en la misma normativa en lo que se le conoce como "copy-paste".
"No es rechazar el uso de eso, sería inadecuado y, además, anacrónico por parte de la institución, es que se utilice de manera complementaria, útil y de una forma que enriquezca la labor del estudiante", puntualizó.
En su oportunidad, a pregunta expresa de MiMorelia.com, la directora del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Selene Gómez Barragán, comentó que se cuenta con varias opciones de titulación, no solo la tesis, y que esta es la de menor consideración por parte de los estudiantes, toda vez que optan por el Examen de Egreso de la Licenciatura (EGEL) correspondiente al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
Por lo que aseguró que no se han detectado casos donde las tesis sean elaboradas con inteligencia artificial, situación que también ocurre en el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.
