Regularizará IEMSySEM uso de la IA en tesis, trabajos y proyectos

El director de Educación Superior del instituto, Aldo de Jesús Lomelí Vega, informó que, en días pasados, la Junta Directiva de la dependencia presentó el proyecto, el cual fue autorizado por los integrantes, y se espera que, en próximas fechas, sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, a fin de regular el uso de la IA en diversos trabajos universitarios.

Y es que, para la directora General, Mariana Sosa Olmeda, la regulación de la inteligencia artificial no es frenar la innovación, sino construir espacios que permitan su uso en diversas ramas, pero como una herramienta complementaria que fortalezca los estudios de los jóvenes.

"Lo peor que pudiéramos hacer es abstenernos de la inteligencia artificial, porque llegó y eso es inevitable. Ya, en este escenario, ¿qué podemos hacer? Aprender a utilizarla de la mejor manera", resaltó.