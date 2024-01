Reforzará UMSNH su Coordinación para la Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de la Paz

“Aquí lo más importante es que nosotros tenemos que seguirle dando los dientes para que se pueda sancionar de manera correcta dentro de la Universidad y que se puedan hacer las denuncias afuera ante los órganos correspondientes como la Fiscalía y que la impunidad no sea lo que acompañe a estos procesos”.

La rectora consideró que aún hace falta trabajo por hacer. Al respecto señaló que la participación de abogadas y abogados en estas áreas permitirá que las denuncias no queden estancadas.

“Sí nos falta mucho por trabajar, incluso antier trabajamos cómo reforzar la unidad y la coordinación, lo vamos a hacer con abogados y abogadas que tengan la experiencia específica, ya tenemos la propuesta para incrementar con personal a cada una de estas áreas, de tal manera que quienes vayan a hacer una denuncia no vayan pensando en que no va a pasar nada, porque sería muy penoso, más sobre todo ahora que la Universidad Michoacana es dirigida por una mujer. Yo no puedo callarme y no puedo quedarme estática detrás de la línea estableciendo y viendo cómo sucede la violencia y lo sufrimos nosotros los funcionarios y a veces nos quedamos callados y no pasa nada”.

A la par del programa de trabajo de la coordinación, la rectora señaló que también se presentarán algunas acciones para la campaña “Ya no más”, con la que se busca prevenir la violencia al interior de la máxima casa de estudios en la entidad.

Otro aspecto fundamental en esta materia será que el personal de confianza, como parte de sus contratos, estará obligado a realizar diplomados de género, respeto a los derechos humanos y temas relacionados para evitar actos de corrupción.

“En el contrato que firmarán vendrá una obligatoriedad, quien lo quiera firmar bien, sino, muchas gracias, pero es un compromiso con la capacitación con respecto a todos los temas de género, un compromiso con todos los temas de anticorrupción y ahí se establece que es obligatorio para todos tomar este diplomado con la Comisión de Derechos Humanos, que va relacionado con el respeto hacia las demás personas, la tolerancia, el saber que si tu laceras los derechos de alguien también hay una consecuencia”, concluyó.

