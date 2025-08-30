Red Juntos por Michoacán entrega la Presea "Cardenal Alberto Suárez Inda"; el organismo celebra 10 años de historia

Hoy, dijo, al mirar atrás, podemos afirmar con legítimo orgullo que esa semilla germinó, lo vemos en los proyectos académicos que se han desarrollado en esta Red, en los programas de investigación conjunta, en esa formación integral de nuestras y nuestros estudiantes y sobre todo, en el impacto social que esta comunidad educativa ha alcanzado en todas y cada una de las regiones donde se encuentra la Red.

Ávila González enfatizó en el papel de la mujer en la educación, tras señalar que, “este aniversario también nos debe comprometer a seguir impulsando espacios de equidad, donde las mujeres no sólo participen, sino sean lideresas, decidan y transformen, porque sin su aporte, no habría sido posible el crecimiento que hoy celebramos”.

La rectora destacó la labor de los fundadores de la Red Juntos por Michoacán, y de manera especial la presencial del cardenal Alberto Suárez Inda, quien dijo, supo mirar más allá de su tiempo y comprender que la unión de los esfuerzos, el diálogo entre niveles educativos y el compromiso con la sociedad eran el camino para forjar y formar generaciones libres, críticas y capaces de transformar su entorno, por lo que aseguró que es profundamente significativo que se entregue una presea que lleve su nombre.