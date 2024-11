Rectora presenta a directores nicolaitas la iniciativa de reforma constitucional a la UMSNH

Con la presencia de los secretarios General, Administrativo, Auxiliar y Particular, Javier Cervantes Rodríguez, Edgar Martínez, Jorge Manzo y Cristian Bocanegra, así como del abogado General, Raúl Carrera y del tesorero, Enrique Eduardo Román, se trataron los puntos que considera la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal.

En un diálogo abierto la rectora escuchó los planteamientos de quienes dirigen las dependencias nicolaitas. “Me parece muy importante señalar que lo menos que podríamos o querríamos hacer es afectar a la Universidad Michoacana. Me queda claro que quien decide es la comunidad universitaria, a mí únicamente me toca salir adelante con la toma de decisión, pero yo no puedo hacerlo sola sino obviamente con el arropo de todas ustedes y de todos ustedes”, indicó,