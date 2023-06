Rectora invita a egresados de bachillerato a conducirse siempre con honestidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al asistir al acto con motivo de la clausura de la generación 2020-2023 de la Escuela Preparatoria “Isaac Arriaga”, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, indicó que la educación transforma las vidas de quienes tienen oportunidad de estudiar y también de sus familias.

Frente a los 254 alumnas y alumnos graduados del nivel medio superior, así como de los familiares que los acompañaban, la rectora felicitó a todas y todos, quienes dijo, concluyen una etapa muy importante en su vida, que ha significado esfuerzo y compromiso de las y los jóvenes, así como de sus padres y madres, a quienes también reconoció por el apoyo que brindan a sus hijas o hijos.

Ahí, recordó que ella también culminó su preparatoria en esta institución, compartió con los estudiantes que tendrán muchas más metas y objetivos por cumplir, y en el recorrido podrán encontrar personas que en lugar de construir quieran destruir, por lo que las y los invitó a que estén atentos para rodearse de la gente adecuada que los ayude a transitar por un camino más seguro.

De igual forma, les pidió que se conduzcan con honestidad y que no se traicionen a sí mismos, al referir que se traiciona quien se lastima con las drogas, quien permite ser violentado o maltratado. “Eso es lastimarnos a nosotros mismos y traicionarnos a nosotros mismos, no traicionen sus sueños, lo que ustedes quieran ser, siempre que sea digno y que no lastime a nadie más”.

Ávila subrayó la importancia de que las y los estudiantes valoren el apoyo de sus padres y madres para que continúen su formación. “Tienen una gran responsabilidad, que es responderles a ellos, pero también a un Estado que les ha dado a través de la educación pública, ingresar a la Universidad Michoacana es un gran orgullo”.

En su turno, el director de la preparatoria “Isaac Arriaga”, Christian Israel Bocanegra Díaz, agradeció la presencia de la rectora, quien dijo también es egresada de la institución, de igual forma a las familias y a la comunidad académica.

Se congratuló por las y los 254 alumnos de la generación 2020-2023 que hoy concluyen sus estudios de nivel medio superior, lo que dijo, no sólo coadyuva a mejorar indicadores como la eficiencia terminal en bachillerato, sino también fortalece las funciones sustantivas dentro de la Universidad, una de ellas la formación del estudiantado. Detalló que se tiene el reto de dotar de mayores herramientas y conocimientos a las y los estudiantes, teniendo como principio el humanismo.

A nombre de las y los egresados, Aranza Valeria Salmerón, quien fue reconocida como el mejor promedio de su generación, manifestó su satisfacción por concluir esta etapa de estudios, señaló que son una generación diferente, de transición, ya que ante la pandemia por Covid-19, enfrentaron una nueva modalidad de aprendizaje, como fue la virtual.