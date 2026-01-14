Rectora de la UMSNH niega malos manejos del presupuesto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) negó que haya malos manejos en el presupuesto de la institución, luego de la declaración del titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Navarro García, quien aseguró que con el presupuesto pleno del 4.5% alcanza para cubrir todas las necesidades de la Máxima Casa de Estudios.

Este miércoles, previo a la firma de colaboración entre la Universidad y la Secretaría de Cultura federal, en la ciudad de Morelia, la rectora afirmó que el recurso, aparte del presupuesto pleno que se le otorgó en 2025, tiene que ver con convenios para cubrir el incremento salarial y las revisiones contractuales, las cuales no están contempladas en el presupuesto inicial.

"Cuando nos otorgan el presupuesto pleno, pues cada año hay modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? Todo aquello que va relacionado con las revisiones contractuales o el incremento salarial. Este incremento salarial no se sabe en diciembre de los años anteriores".

En ese sentido, apuntó que es hasta mayo cuando se realizan las mesas de diálogo con los sindicatos y se determina cuánto es lo que se requiere para cubrir estos conceptos, y por ende, hacen uso de dicho convenio. En este caso, para el 2025, dijo, el gobierno de Michoacán aportó 39 millones de pesos y la federación 61 millones de pesos.