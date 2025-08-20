Recomienda IEMSYSEM a escuelas mejorar seguros para estudiantes que salgan del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Tras el caso de un joven estudiante michoacano que contrajo una bacteria en un viaje escolar a Praga, la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, indicó que se ha hecho la recomendación a los directivos de las escuelas de que mejoren o contraten seguros con mejores coberturas para los inconvenientes que pudieran presentarse a los alumnos en sus estancias.

En entrevista con medios de comunicación, subrayó que se les ha hecho la sugerencia a los directivos de las escuelas para que robustezcan o tengan en cuenta una ampliación del seguro, en caso de que suceda un imprevisto, al ser particulares.

Puntualizó que, en este tipo de situaciones, el Instituto apoya con el pago del transporte o traslado, a través de las becas de movilidad, pero los jóvenes viajan a través de la escuela en la que están inscritos y no del gobierno del estado.