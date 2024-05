Quitar mitos sobre el suicidio ayuda a prevenirlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Magaly Huerta, psicóloga especialista en suicidología, explicó que hablar de suicidio implica quitar los mitos alrededor de este fenómeno y acercase a especialistas para mantenerse informado sobre este problema.

“Hablar de suicidio es hablar de quitar mitos, pensamos que la gente es valiente o que la gente es cobarde, por eso toma esa decisión pero no, la gente no sabe cómo lidiar con lo que está viviendo y pasando, entonces hablar de suicidio es quitar el tabú, es decir e informar”, señaló Magaly Huerta.

La egresada de la UVAQ comentó que quienes están pasando por situaciones que los llevan a pensar en el suicidio son personas que están sufriendo, por lo que es importante escucharlas y apoyarlas.

“La gente que piensa en el suicidio no es que porque quiera morir, es porque quiere acabar con el sufrimiento y con la desesperanza, es porque realmente sufre, no es porque quiera llamar la atención, no es porque sea valiente o sea cobarde”, explicó la conferencista.