¿Quieres estudiar en Alemania? Conoce las becas del DAAD para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán) invita a postularse a sus cursos de posgrado relacionados con el desarrollo. Este programa tiene como objetivo especializar a egresados de diversas carreras, para que se conviertan en expertos altamente calificados y así puedan contribuir con sus conocimientos al desarrollo del país.

La duración de esta beca depende del tiempo que dure el programa de estudios, que puede ir de 12 a 42 meses. Durante ese periodo se otorgarán pagos mensuales de 992 euros para graduados o 1,300 euros (1,400 euros a partir de febrero de 2026) para doctorandos. También se cubren gastos de seguro de salud, accidentes y responsabilidad civil personal, así como viáticos, a menos que estos sean cubiertos por el país de origen u otra fuente de financiamiento.

Para postularte, puedes ingresar al sitio web del DAAD en México, donde encontrarás esta y otras becas disponibles a las que puedes aplicar.