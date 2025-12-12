Educación

¿Quieres estudiar en Alemania? Conoce las becas del DAAD para 2026

Las becas del DAAD están enfocadas en el desarrollo académico de profesionales mexicanos
Cubre desde colegiatura hasta seguros y viáticos, por un periodo de 12 a 42 meses
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán) invita a postularse a sus cursos de posgrado relacionados con el desarrollo. Este programa tiene como objetivo especializar a egresados de diversas carreras, para que se conviertan en expertos altamente calificados y así puedan contribuir con sus conocimientos al desarrollo del país.

La duración de esta beca depende del tiempo que dure el programa de estudios, que puede ir de 12 a 42 meses. Durante ese periodo se otorgarán pagos mensuales de 992 euros para graduados o 1,300 euros (1,400 euros a partir de febrero de 2026) para doctorandos. También se cubren gastos de seguro de salud, accidentes y responsabilidad civil personal, así como viáticos, a menos que estos sean cubiertos por el país de origen u otra fuente de financiamiento.

Para postularte, puedes ingresar al sitio web del DAAD en México, donde encontrarás esta y otras becas disponibles a las que puedes aplicar.

  • Trabajar para una autoridad pública o una empresa estatal o privada, y participar en la planificación y ejecución de directivas y proyectos con énfasis en políticas de desarrollo en áreas tecnológicas, económicas o sociales.

  • Contar con una licenciatura en una materia relacionada.

  • Haber concluido la licenciatura con resultados superiores al promedio y contar con al menos dos años de experiencia profesional relacionada al momento de la solicitud.

  • No haber finalizado los estudios de licenciatura hace más de seis años.

  • Tener un nivel mínimo de alemán B1, ya que la beca incluye un curso propedéutico de alemán durante seis meses.

  • Comprobar conocimiento y manejo del idioma inglés, según los requisitos del curso elegido.

