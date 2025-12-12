¿Quieres estudiar en Alemania? Conoce las becas del DAAD para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán) invita a postularse a sus cursos de posgrado relacionados con el desarrollo. Este programa tiene como objetivo especializar a egresados de diversas carreras, para que se conviertan en expertos altamente calificados y así puedan contribuir con sus conocimientos al desarrollo del país.
La duración de esta beca depende del tiempo que dure el programa de estudios, que puede ir de 12 a 42 meses. Durante ese periodo se otorgarán pagos mensuales de 992 euros para graduados o 1,300 euros (1,400 euros a partir de febrero de 2026) para doctorandos. También se cubren gastos de seguro de salud, accidentes y responsabilidad civil personal, así como viáticos, a menos que estos sean cubiertos por el país de origen u otra fuente de financiamiento.
Para postularte, puedes ingresar al sitio web del DAAD en México, donde encontrarás esta y otras becas disponibles a las que puedes aplicar.
Trabajar para una autoridad pública o una empresa estatal o privada, y participar en la planificación y ejecución de directivas y proyectos con énfasis en políticas de desarrollo en áreas tecnológicas, económicas o sociales.
Contar con una licenciatura en una materia relacionada.
Haber concluido la licenciatura con resultados superiores al promedio y contar con al menos dos años de experiencia profesional relacionada al momento de la solicitud.
No haber finalizado los estudios de licenciatura hace más de seis años.
Tener un nivel mínimo de alemán B1, ya que la beca incluye un curso propedéutico de alemán durante seis meses.
Comprobar conocimiento y manejo del idioma inglés, según los requisitos del curso elegido.
Aunque aún no se han dado más detalles sobre esta iniciativa, se espera que el programa fortalezca la movilidad académica y abra oportunidades a estudiantes de universidades con menos recursos.
RPO