¿Quieres estudiar desde casa? UMSNH lanza 4 carreras en línea para el ciclo 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó un nuevo proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2026, ofertando las Licenciaturas de Mercadotecnia, Derecho, Administración y Contaduría en la modalidad en línea.

La administración de la rectora Yarabí Ávila González abrió esta oportunidad con el fin de que más jóvenes continúen con su formación profesional, y al mismo tiempo refuerza las acciones que la casa de estudios realiza dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las y los egresados del nivel medio superior ya pueden realizar el trámite de registro para alguna de las cuatro carreras, a través del portal oficial de la UMSNH, que es www.umich.mx, el cual estará abierto hasta el próximo 28 de enero del 2026. Es importante mencionar que, es indispensable haber concluido totalmente los estudios de bachillerato antes del 2 de febrero del 2026.

Para realizar el procedimiento para la obtención de la solicitud de ingreso se requiere tener a la mano los siguientes documentos para consulta: CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de estudios de bachillerato, comprobante de domicilio, correo electrónico, un número telefónico activo y propio, así como identificación con fotografía y Número de Seguridad Social (NSS).

Respecto al examen de admisión, todas y todos los aspirantes deberán presentar una evaluación diagnóstica, misma que se realizará el día 30 de enero del 2026 en la modalidad en línea. El resultado de admisión se dará a conocer el mismo día y lo podrán consultar en el portal institucional de la Universidad Michoacana, que es www.umich.mx.

