Queremos una UMSNH libre en toda la extensión de la palabra: rectora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Hemos vivido momentos complejos, es verdad, pero sepan que es porque estamos tomando decisiones torales, urgentes que ya no se podían postergar. La educación y su comunidad, no puede quedar a merced de nadie. Queremos una Universidad libre en toda la extensión de la palabra", afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al encabezar el acto con motivo del CLXII Aniversario Luctuoso de Don Melchor Ocampo.

Teniendo como marco la preparatoria nicolaita que lleva el nombre del ilustre michoacano, y acompañada de integrantes del gabinete, de directoras y directores de facultades e Institutos, así como del funcionariado, la rectora señaló que el legado heredado por Don Melchor Ocampo es una de las guías que conducen a la presente administración.

Detalló que, fue un hombre visionario, que supo responder y atender las necesidades que en ese tiempo la sociedad estaba enfrentando, desafíos que por ciert o dijo, fueron enormes. Indicó que gracias a él se restauró el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, piedra angular de lo que hoy es la UMSNH, tras señalar que él ya sabía que es a través de la educación como se transforma la sociedad.

"Decidimos mover las estructuras de la Universidad Michoacana, activarlas, darles vida. No podemos quedarnos quietos, mientras el mundo se está moviendo. No le temamos al cambio, al contrario, es el que nos permitirá seguir creciendo. No le temamos a la transformación, porque es la que nos permitirá innovar. No temamos a hacer equipo, es lo que nos permitirá avanzar como amigos y más rápido hacia el destino que merece nuestra Casa de Hidalgo".

Ávila sostuvo que es necesario que en la Máxima Casa de Estudios el tiempo se ocupe en la adecuación entre las necesidades curriculares y de la sociedad, en fomentar la diversidad, la democracia y la cultura de los derechos humanos, en efectuar en proporción el acceso a la escuela hasta que las y los estudiante egresen y se integren al mercado laboral, es decir, teniendo clara la eficiencia interna y externa.

"Despojemos esos egos. Es mucho más sencillo encontrar las coincidencias que las divergencias, que por cierto estas últimas no nos llevarán por el camino más adecuado. En este rectorado queremos dialogar de frente, y construir con todas y con todos los que quieran el bien de la Universidad".

La rectora deseó el mejor de los éxitos a la recién nombrada directora de la institución, Laura Alejandrina Acosta, a quien invitó a trabajar de puertas abiertas, en equipo y anteponiendo el diálogo, "aquí en la Prepa 5 como en cualquier otra de las dependencias debemos escuchar a nuestros nuestros alumnos y alumnas, a nuestras maestras y maestros, al cuerpo administrativo".

Convocó a la comunidad universitaria a confiar en la actual administración, tras señalar que es importante aprovechar cada minuto para dar lo mejor en beneficio de la Máxima Casa de Estudios, al tiempo que agradeció el acompañamiento que ha dado el Consejo Universitario, "y más en estos tiempos en que hemos decidido mover las aguas para bien de la Universidad Michoacana, para bien de su comunidad. Esto nos da confianza para dar pasos firmes, sin titubear, para enfrentar los desafíos que tampoco estaban escritos, pero que así como Melchor Ocampo, con valor, decidió iniciar la batalla. Nosotros tomaremos la parte que nos corresponda".

Por su parte la directora de la preparatoria "Melchor Ocampo", Laura Alejandrína Acosta Urzúa, tras reconocer la contribución del michoacano que hoy es recordado, y destacar que es uno de los pilares que hoy soportan la educación en la UMSNH, indicó que la rectora ha iniciado un proceso de conciliación mediante el diálogo y la inclusión antes que la separación, de trabajo con objetivos antes que la dispersión.

"Vivimos una época de cambios en el país, pero también de retos porque educar estudiantes es educar personas y donde ser nicolaitas es compromiso social y humano. El encuentro entre lo diferente es parte de la vida universitaria. Pero en nuestra diferencias, con el diálogo, la discusión, el debate, siempre será factible propiciar la unidad".

La consejera alumna, Reina Elizabeth Ramírez Aguilar, indicó que gracias a la visión de Don Melchor Ocampo, México cuenta con una tradición educativa sólida. "Su convicción en la importancia de la educación como base para el progreso de una sociedad es un legado que todavía nos impulsa, hoy le rendimos homenaje, estamos en momentos cruciales y trascendentales, la vida es un proceso de constante cambio, crecimiento y evolución, no podemos evitar el cambio, pero podemos elegir cómo enfrentarlo, sigamos sus pasos y trabajemos juntos para construir una Universidad mejor para las generaciones venideras".

Durante el evento, también estuvo presente el secretario general, Zoe Infante Jiménez; el secretario Académico, Jorge Fonseca Madrigal ; el dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), Jorge Luis Ávila Rojas; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH), Martha Gutiérrez Hernández, así como integrantes del gabinete y directoras y directores de instituciones nicolaitas.

EA