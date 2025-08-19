Educación

¿Quedaste en la UMSNH? Hoy, resultados de la tercera convocatoria de admisión

Será a las 17:00 horas, a través de Facebook, cuando se den a conocer los resultados
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy, a las 17:00 horas, a través de redes sociales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dará a conocer los resultados de la tercera convocatoria de admisión.

De acuerdo con la Casa de Hidalgo, se busca garantizar y facilitar el acceso a la información para las y los aspirantes y sus familias.

En esta ocasión fueron 700 los aspirantes, de los cuales 200 aplicaron el examen y el resto hizo lo correspondiente en la primera y segunda convocatorias, en espera de que el resultado arrojado en aquella ocasión les permita ingresar a un espacio en la Casa de Hidalgo.

Es de mencionar que la Máxima Casa de Estudios ya inició el ciclo escolar 2025-2026 y los jóvenes que ingresan en esta ocasión no tendrán repercusión alguna, toda vez que la mayoría de las facultades y escuelas se encuentran terminando los cursos de inducción y propedéuticos.

