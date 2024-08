Protestan estudiantes de la Facultad de Derecho de la UMSNH en contra de la reforma judicial

“La manifestación nace a raíz del informe que llega por debajo del agua de que va a venir Lenia Batres, una persona que no queremos que pise nuestra Facultad (...), más que miedo, ella sabe que no es bien recibida, sí habrá simpatizantes de Morena, que es completamente respetable, pero por todos no va a ser agradable su visita (...), es en particular con ella y las otras dos ministras que están a favor de la 4T. Claramente la justicia no tiene que ser politizada y ellas son la encarnación de la politización”.

Finalmente, señaló que en la Casa de Hidalgo no debe seguir pasivos ante los acontecimientos que se viven en el país, luego de recordar que la Facultad de Derecho ha forjado diversos héroes.

“No venimos a ser pasivos, aquí, a la Facultad de Derecho, se viene realmente a proteger lo que crees que es justo. Si crees que lo justo es la reforma ve y sal a las calles, si crees que lo justo es la carrera judicial ve y apoya al Poder Judicial de la Federación, pero no te quedes callado, porque la justicia y el derecho no es para los tibios, si tú estás estudiando derecho y no te pronuncias, mejor dedícate a otra cosa”

mrh