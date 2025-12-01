Proteger Casas del Estudiante, una prioridad de la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Respetar, proteger y, sobre todo, seguir construyendo un mejor ambiente en todos los sentidos en las Casas del Estudiante es y debe ser una prioridad para todas las administraciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)”, señaló la rectora Yarabí Ávila González, al asistir al acto con motivo del 57 aniversario de la Casa del Estudiante Nicolaita.

Tras develar una placa en dicho espacio, en donde estuvo acompañada por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez; el jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles, Julio César González Cabrera; y el concejal de la mesa directiva de la Casa del Estudiante Nicolaita, Eduardo Miranda Santiago, la rectora felicitó a las y los moradores por esta celebración.

En este marco, reiteró que los albergues estudiantiles de la UMSNH cuentan con el apoyo de la administración central. “Quiero decirles que imaginar todas las generaciones que han pasado por las Casas del Estudiante significa que la lucha es y debe seguir, porque es genuina, por todos los sueños que aquí se construyen”.

Ante las moradoras y moradores, manifestó que tienen una gran responsabilidad de lograr que más jóvenes, que viven en diferentes localidades del estado y de la República Mexicana, conozcan las Casas del Estudiante y tengan la oportunidad de continuar con sus estudios.