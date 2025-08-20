Prevé UMSNH disminución en presupuesto 2025; harían ajustes sin tocar salarios ni prestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la notificación por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) sobre los ajustes financieros en las participaciones federales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) prevé un recorte presupuestal para lo que resta del año, comentó la rectora Yarabí Ávila González.

A pregunta expresa de MiMorelia.com sobre cuánto podría reducirse, indicó que están a la espera de mayor información sobre el tema, sobre todo porque el ajuste no solo sería en la máxima casa de estudios, sino en varias dependencias gubernamentales.

Con esto, señaló que, al contar con la información, se notificará al Consejo Universitario para hacer los ajustes correspondientes al presupuesto que fue aprobado para este ejercicio 2025.