Prevé UMSNH disminución en presupuesto 2025; harían ajustes sin tocar salarios ni prestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la notificación por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) sobre los ajustes financieros en las participaciones federales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) prevé un recorte presupuestal para lo que resta del año, comentó la rectora Yarabí Ávila González.
A pregunta expresa de MiMorelia.com sobre cuánto podría reducirse, indicó que están a la espera de mayor información sobre el tema, sobre todo porque el ajuste no solo sería en la máxima casa de estudios, sino en varias dependencias gubernamentales.
Con esto, señaló que, al contar con la información, se notificará al Consejo Universitario para hacer los ajustes correspondientes al presupuesto que fue aprobado para este ejercicio 2025.
Ávila González dejó en claro que, en caso de un ajuste, privilegiarán las nóminas y prestaciones de los trabajadores, y tendrían que hacer un esfuerzo para cubrir lo que ya se tenía programado este año.
Por lo que aclaró que, hasta el momento, la información que tienen es de un ajuste a la baja en las participaciones federales por mil 700 millones de pesos, y tendrán que esperar la respuesta de Finanzas para ver cómo afectará a la Universidad Michoacana.
Es de mencionar que, por primera vez en más de 10 años, el Consejo Universitario aprobó un presupuesto de cuatro mil 890 millones 626 mil 428 pesos con 67 centavos, el cual se considera como pleno y justo para las necesidades de la institución, luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) 2025 por el Congreso de Michoacán.
