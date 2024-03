Preparan en Psicología de la UMSNH protocolo de actuación ante amenazas de tiroteo y bombas

En ese sentido, Fernández Heredia detalló que se continúa el seguimiento al caso del jóven, añadió que se habló con los familiares del mismo y que éste ya recibe terapia, mientras que los casos de acoso son atendidos por la Enlace de Género con la que cuenta la facultad.

Sobre el protocolo, la directora señaló que tomaron en cuenta un modelo de una universidad latinoamericana, el cual se analizará en próximos días para la elaboración del protocolo propio. Sería el lunes 8 de abril, una vez que concluya el periodo vacacional, cuando se lleve a cabo una reunión con las diversas áreas involucradas para la revisión del protocolo y poder pasarlo al Consejo Técnico.

La directora lamentó que la comunidad de la facultad, principalmente entre el estudiantado, se considere que las autoridades de la institución no han actuado, sin embargo, señaló que ante una amenaza de este tipo, como autoridades, "nadie puede decir que sea una broma o que no se tome en serio, de ninguna manera. Lo tomamos muy en serio".

Y es que Blanca de la Luz Fernández explicó que no es la primera vez que se presenta un incidente de este tipo, ya que recordó hay registro de un caso similar ocurrido hace un par de años en la facultad.

Además del protocolo, la directora añadió que el 8 de abril también sostendrán una reunión con los jefes de grupo ya que, dijo, al ser una facultad de especialistas en psicología, los jóvenes tienen que comenzar a darse cuenta que se enfrentarán a casos complejos y aprender a sobrellevarlos, aunque tampoco descartó otro trasfondo en torno a la psicosis colectiva generada.

"Estamos en una situación de alerta, que garantice la seguridad de la facultad y por ello, no se crea, de repente uno en los puestos directivos tiene la sensación de que hay como una especie de manejo atrás, porque uno no logra entender en una lógica común por qué esto se propaga si estamos ya interviniendo. Sin embargo, pareciera ser que los jóvenes insisten e insisten en que no se ha atendido y yo eso es lo que quiero hablar con los jefes de grupo como portavoces de la comunidad estudiantil y decir: a ver muchachos, qué esperarían que hubiéramos hecho, estamos en una facultad de psicología, es decir, ustedes en su vida profesional se van a enfrentar a este tipo de crisis, esta es la vida real, esta es la vida a la que nos vamos a enfrentar y es nuestra obligación, en mi caso, sí velar por la comunidad educativa, pero en el caso de ellos también ir adquiriendo habilidades profesionales de escucha empática", concluyó.

