Educación

Premio ANUIES 2026 abre convocatoria para egresados de posgrado

Podrán participar egresados de maestría y doctorado con tesis inéditas Se premiarán trabajos en educación superior, agricultura, agua y energía
Premio ANUIES 2026 abre convocatoria para egresados de posgrado
ESPECIAL
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Egresados y egresadas de los programas de maestría y doctorado que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrán postular su candidatura para el Premio ANUIES 2026, en las categorías de Tesis de Maestría y Doctorado en sectores estratégicos para México.

De acuerdo con la convocatoria, el premio otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene como propósito reconocer los trabajos que destaquen por su contribución teórica y metodológica, y que realicen aportaciones relevantes en las áreas de educación superior, agricultura, agua o energía.

Las tesis propuestas por las y los postulantes deberán corresponder a un programa de maestría o doctorado impartido por una o varias instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES y debidamente registradas en la Dirección General de Profesiones; además, deberán ser inéditas y no haber participado en convocatorias similares de carácter nacional.

Las personas interesadas podrán registrar sus trabajos de tesis de forma individual o colectiva a través del micrositio del Premio ANUIES, premioanuies.anuies.mx/, anexando carta de postulación, acta de examen de grado, carta declaratoria de autoría, tesis de maestría o doctorado, resumen ejecutivo y síntesis curricular.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por reconocidos especialistas, el cual seleccionará una tesis ganadora por cada temática establecida (educación superior, agricultura, agua y energía), mismas que se harán acreedoras a un reconocimiento, una moneda conmemorativa y un estímulo económico de cuarenta y cinco mil pesos para cada una.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 17 de marzo; los resultados se darán a conocer a través de anuies.mx el viernes 14 de agosto. La ceremonia de premiación se realizará en el marco de la XII Conferencia Internacional ANUIES 2026, a llevarse a cabo en el mes de noviembre del año en curso.

Te puede interesar:
Anuncia Yarabí Ávila segunda convocatoria para cursar una Microcredencial
Premio ANUIES 2026 abre convocatoria para egresados de posgrado

RPO

UMSNH
Premio ANUIES

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com