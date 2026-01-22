Premio ANUIES 2026 abre convocatoria para egresados de posgrado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Egresados y egresadas de los programas de maestría y doctorado que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrán postular su candidatura para el Premio ANUIES 2026, en las categorías de Tesis de Maestría y Doctorado en sectores estratégicos para México.

De acuerdo con la convocatoria, el premio otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene como propósito reconocer los trabajos que destaquen por su contribución teórica y metodológica, y que realicen aportaciones relevantes en las áreas de educación superior, agricultura, agua o energía.

Las tesis propuestas por las y los postulantes deberán corresponder a un programa de maestría o doctorado impartido por una o varias instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES y debidamente registradas en la Dirección General de Profesiones; además, deberán ser inéditas y no haber participado en convocatorias similares de carácter nacional.

Las personas interesadas podrán registrar sus trabajos de tesis de forma individual o colectiva a través del micrositio del Premio ANUIES, premioanuies.anuies.mx/, anexando carta de postulación, acta de examen de grado, carta declaratoria de autoría, tesis de maestría o doctorado, resumen ejecutivo y síntesis curricular.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por reconocidos especialistas, el cual seleccionará una tesis ganadora por cada temática establecida (educación superior, agricultura, agua y energía), mismas que se harán acreedoras a un reconocimiento, una moneda conmemorativa y un estímulo económico de cuarenta y cinco mil pesos para cada una.