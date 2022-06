Pre- registro de proceso de ingreso a normales del estado inicia el próximo lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular del Instituto de Educación Medio Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda indicó que el próximo lunes 6 de junio iniciará el proceso de ingreso a las normales oficiales del estado con un pre- registro de manera presencial.

En entrevista, para MiMorelia.com la funcionaria estatal comentó que en la convocatoria emitida el pasado 30 de marzo se marca tal fecha para iniciar con este registro.

“Lo que se publicó en las convocatorias el 30 marzo es que el 06 junio inician los registros, pero si no hay registros, no habrá aspirantes y si no hay aspirantes, no habrá nuevos ingresos, eso es sentido común. Lo que se publicó en el mes de marzo es que se inician los registros, ojalá que haya condiciones para que los quienes si estudiar”, acotó.

En este tenor, puntualizó que desde el gobierno estatal estarían blindando el proceso ante cualquier circunstancia, pero señaló que si no existen condiciones no será por ellos.