Por mal clima, reprograman audiciones para porristas de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó que las audiciones para integrar el selectivo mixto de porristas fueron reprogramadas debido a las condiciones climáticas.

Las pruebas se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre de 2025 a las 15:30 horas, en el Estadio Universitario de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con la convocatoria, las y los aspirantes deberán presentarse con tenis planos, ropa cómoda, hidratación y cabello recogido, a fin de garantizar un desempeño seguro durante las actividades.

La Difusión Cultural y Extensión Universitaria, en coordinación con el Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, organiza este selectivo con el propósito de fortalecer la identidad universitaria y fomentar la actividad física entre la comunidad estudiantil.