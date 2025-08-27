Por mal clima, reprograman audiciones para porristas de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó que las audiciones para integrar el selectivo mixto de porristas fueron reprogramadas debido a las condiciones climáticas.
Las pruebas se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre de 2025 a las 15:30 horas, en el Estadio Universitario de Ciudad Universitaria.
De acuerdo con la convocatoria, las y los aspirantes deberán presentarse con tenis planos, ropa cómoda, hidratación y cabello recogido, a fin de garantizar un desempeño seguro durante las actividades.
La Difusión Cultural y Extensión Universitaria, en coordinación con el Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, organiza este selectivo con el propósito de fortalecer la identidad universitaria y fomentar la actividad física entre la comunidad estudiantil.
Cabe recordar que inicialmente las audiciones estaban programadas para este 27 de agosto, pero se movieron de fecha para favorecer la participación en condiciones seguras.
SHA