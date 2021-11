Por falta de seguridad, profesores no regresan a clases en Tierra Caliente: CNTE

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Aunque ya hay la instrucción de volver a impartir clases, hasta un 1 por ciento de la plantilla de profesores no han podido volver a la docencia, no por un tema de falta de pagos sino porque no existen las condiciones de seguridad que lo permitan.

Así lo informó, Edgardo Cervantes, secretario técnico de Gestoría de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien sostuvo en entrevista que hay escuelas que siguen siendo ocupadas como cuarteles por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque precisó que la mayoría de los docentes ya están frente a grupo, el sindicalizado enfatizó que mientras no se den las condiciones de seguridad, ese sector de los profesores de la región de Tierra Caliente y Sierra Costa no volverán a clases.

"La parte de Tierra Caliente y la Sierra Costa es donde tenemos lo datos de que algunos compañeros han tenido dificultades para llegar a las comunidades. Nosotros se lo hemos dicho a la Secretaría de Educación, no vamos a exponer la seguridad de ningún compañero. Cuando las condiciones estén dadas, tengan la seguridad de que se incorporarán", manifestó.

Explicó que hay una escuela de educación especial en Tepalcatepec cuyas instalaciones siguen siendo usadas como una especie de cuartel, por lo que tampoco han vuelto a clases ahí. Ante esos casos solicitó a las autoridades liberar los espacios educativos para poder retomar las clases.

"Eso no quiere decir que no estén trabajando los compañeros, lo están haciendo a distancia, o yendo un día a la semana a las escuelas. Pero solicitamos condiciones que garanticen estar de manera permanente en los centros de trabajo", añadió.

