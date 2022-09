Por 3er año consecutivo, capítulo AIST-Instituto Tecnológico de Morelia de los mejores en el mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Programa Material Advantage, conformado por las asociaciones internacionales más grandes del mundo relacionadas con la ciencia e ingeniería de los materiales, reconocerá por tercer año consecutivo, al Capítulo Estudiantil AIST-ITM del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia, como Capítulo de Excelencia, siendo uno de los cinco capítulos más sobresalientes a nivel mundial y el único a nivel Latinoamérica.

Así lo notificó por escrito Drew Fleming, representante del Programa Material Advantage, a la Dra. Monserrat López Cornejo, Adviser del Capítulo Estudiantil en el Instituto Tecnológico de Morelia, perteneciente a la Asociación Internacional AIST (Asociación para la Tecnología del Hierro y del Acero, por sus siglas en inglés. El reconocimiento en físico se entregará en octubre próximo en Pittsburgh, Pensilvania a Mauricio Rodríguez, actual presidente del Capítulo.

Material Advantage está conformado por las asociaciones internacionales más grandes del mundo relacionadas con la ciencia e ingeniería de los materiales, las cuales son: ACers (Sociedad Americana de Cerámicos), AIST (Asociación para la Tecnología del Hierro y del Acero), ASM International (Asociación Americana de los Metales y Materiales) y TMS ( Sociedad de Minerales, Metales y Materiales). Estas Asociaciones eligen entre 101 capítulos estudiantiles en el mundo a los 5 capítulos más sobresalientes, siendo el Capítulo AIST ITM galardonado en tres ocasiones consecutivas dentro del Top 5 a nivel mundial.

Material Advantage entregó este año el reconocimiento como el Capítulo Más Destacado a la Universidad de Suez, Egipto y a las siguientes instituciones la distinción como Capítulo de Excelencia: Colorado School of Mines, Indian Institute of Technology, Kanpur Iowa State University, Wuhan University of Technology y el Instituto Tecnológico de Morelia