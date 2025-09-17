¡Ponte los tenis! Ya hay fecha para la 12.ª Carrera Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció la fecha oficial de la 12.ª Carrera Nicolaita, una de las actividades deportivas más esperadas por la comunidad universitaria.
El evento se realizará el próximo 26 de octubre de 2025, a las 08:00 horas, con rutas de 5 y 10 kilómetros.
La convocatoria invita a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general a demostrar su energía, vivir el espíritu universitario y correr junto a la gran comunidad nicolaita.
Aunque las inscripciones aún no están abiertas, la institución informó que próximamente se dará a conocer el proceso para registrarse en esta tradicional carrera, que además de fomentar la actividad física, fortalece los lazos entre la comunidad universitaria y la sociedad michoacana.
SHA